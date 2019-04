Após postar foto polêmica de brindes do chá de bebê, Tatá Werneck rebate: É meu chá

05/04/2019 | 10:11



Tatá Werneck tem chamado bastante a atenção pela forma com que tem lidado com sua gravidez e, na última quinta-feira, dia 4, não foi diferente! A atriz compartilhou com seus seguidores uma foto das lembrancinhas de seu chá de bebê e foi bastante criticada por ter escolhido chaveiros de tecido em formato dos órgãos genitais para presentear os convidados do evento.

Pelo Twitter, a humorista, que foi chamada até de imbecil por uma seguidora, resolveu falar sobre as ofensas que recebeu:

Muita gente gostando dos brindes e muita gente me xingando. Na maioria mulheres, que acham desrespeito o brinde, mas não acham desrespeito xingarem uma mulher grávida. Basta apenas não fazerem no chá de vocês. Afinal é meu chá.

Apesar da situação tensa, como ela mesma disse no tweet, muitos demonstraram que adoraram a ideia e elogiaram a atitude da humorista. Thais Fersoza, por exemplo, declarou o seguinte:

Maravilhosa! Sua gênia! Hahahaha! Tenho um de cada aqui! Posso ter os dois de recordação?

Já Carolina Dieckmann foi direta e já aproveitou para pedir:

Já quero!

E até Miguel Falabella aprovou as lembrancinhas:

Muito bom.