Com 45 pontos de Antetokounmpo, Bucks vencem e garantem a melhor campanha da NBA

05/04/2019 | 09:15



Com mais uma grande atuação de seu maior astro, o Milwaukee Bucks garantiu na rodada de quinta-feira a melhor campanha da temporada regular da NBA, o que dá a vantagem do mando de quadra até a final caso chegue até lá. O pivô grego Giannis Antetokounmpo teve uma partida perfeita com 45 pontos, 13 rebotes, seis assistências e cinco tocos, sem cometer erro algum, para levar o seu time à vitória em casa sobre o Philadelphia 76ers por 128 a 122.

A atuação de Antetokounmpo, grande candidato ao prêmio de MVP (melhor jogador) da temporada, foi histórica, já que se tornou o primeiro jogador da liga a ter um jogo de 45 pontos, 10 rebotes e nenhum erro desde o astro Michael Jordan em 1989, pelo Chicago Bulls.

Este foi o 59.º triunfo dos Bucks no campeonato. Restando apenas três dos 82 jogos regulares, o time de Milwaukee já garante a melhor campanha da temporada, já que o Toronto Raptors e o Golden State Warriors, este na Conferência Oeste, não podem mais alcançá-lo. Os 76ers seguem em terceiro no Leste com a campanha de 49 vitórias e 30 derrotas.

Além de Antetokounmpo, o jogo coletivo dos Bucks também foi bem, com cinco jogadores pontuando em dígitos duplos. Destaque para Khris Middleton, com 22 pontos, e George Hill, com 20, além de cinco assistências e cinco rebotes. Pelos 76ers, Joel Embiid fez uma partida espetacular e registrou um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 34 pontos, 13 rebotes e 13 assistências.

Na Califórnia, o Golden State Warriors ficou mais perto de garantir a melhor campanha do Oeste com a tranquila vitória sobre o Los Angeles Lakers por 108 a 90, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. Faltam quatro partidas na temporada regular da franquia de Oakland e o time tem vantagem de dois jogos sobre o Denver Nuggets, segundo colocado da conferência.

O cestinha foi o pivô DeMarcus Cousins, com 21 pontos - ainda pegou 10 rebotes. Kevin Durant fez 15 pontos e Stephen Curry teve uma atuação abaixo do esperado: sete pontos e apenas três acertos em 14 arremessos tentados. Sem LeBron James, que não jogará mais nesta temporada, os Lakers foram liderados pelos 17 pontos do reserva Johnathan Williams.

Por fim, o Sacramento Kings ganhou em casa do Cleveland Cavaliers por 117 a 104. O destaque do time da Califórnia foi Buddy Hield, que anotou 23 pontos. Teve a ajuda de Bogdan Bogdanovic, que terminou com 18. Pelos visitantes, 22 pontos para Jordan Clarkson.

Confira a rodada desta sexta-feira da NBA:

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Washington Wizards x San Antonio Spurs

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Indiana Pacers x Boston Celtics

Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves x Miami Heat

Houston Rockets x New York Knicks

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Sacramento Kings

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers