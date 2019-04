Como é se hospedar em um castelo na Provence

Redação



05/04/2019 | 08:18

Situado em um parque de nove hectares no vilarejo de Le Puy-Sainte-Réparade, o hotel na Provence Château de Fonscolombe chama a atenção dos viajantes que vão até a França para conhecer os encantos da região.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

A apenas 20 minutos de Aix-en-Provence, o cinco estrelas, detentor do selo Relais & Chateaux, foi construído em um castelo do século 18 totalmente renovado para manter a harmonia e a elegância de sua arquitetura original e patrimônio cultural, sem deixar de ter toques modernos e confortáveis.

Divulgação O hotel é um antigo castelo

Hotel na Provence

O empreendimento tem 50 apartamentos e suítes decorados em estilo provençal rústico, sendo que algumas acomodações têm lareira e vestíbulo.

Para cafés da manhã, almoço, jantar e brunch, o ponto de encontro principal é o restaurante L’Orangerie, que oferece uma culinária criativa com produtos locais e sazonais.

Durante o verão, um cardápio especial é criado para ser saboreado sob a sombra das árvores, enquanto o serviço Pool House conta com snacks e bebidas em meio aos espaços externos – como a piscina aquecida, os lagos e as fontes do parque.

Para quem gosta de degustar vinhos e drinques, é possível se reunir com outros hóspedes no Lounge Bar e na adega do hotel na Provence.

Divulgação Piscina, academia e outros integram lista de lazer no hotel

O hotel

A estrutura de três séculos do Château de Fonscolombe é feita sob medida para uma experiência completa e inesquecível. A começar pela área de bem-estar ,que dispõe de massagens, tratamentos faciais e corporais, sauna e academia.

O hotel é pet-friendly e ainda conta com biblioteca, sala de jogos, sala para crianças e seis espaços para reuniões e eventos, com capacidade para até 200 pessoas. Muitos casamentos são celebrados por lá.

A área externa, tomada por mais de 180 espécies de flora, inclusive algumas árvores centenárias, é o cenário ideal para quem quer fazer piqueniques ou passeios de bicicleta.

Além disso, os hóspedes e visitantes podem encarar uma trilha para conhecer a botânica do local, admirar o pôr do sol e visitar a horta e o vinhedo, de onde saem ingredientes para produção de vinhos brancos, tintos e rosés.

Divulgação Vista do quarto de hotel

Hotéis com piscinas incríveis

Confira outras opções de hotéis que contam com lindas piscinas, que é uma das melhores formas de relaxar após um dia de passeio. Em alguns estabelecimentos, as áreas molhadas são tão legais que fica até difícil querer sair da água. Na galeria, conheça algumas piscinas incríveis espalhadas pelo mundo.