Wozniacki avança às quartas de final nos EUA e brasileira cai na semi no México

04/04/2019 | 23:30



A quinta-feira foi de definição das quartas de final do Torneio de Charleston. Candidatas ao título do evento, as norte-americanas Sloane Stephens e Madison Keys e a dinamarquesa Caroline Wozniacki passaram de fase, enquanto a bielo-russa Aryna Sabalenka e a holandesa Kiki Bertens foram eliminadas.

Cabeça de chave número 1 e oitava colocada no ranking, Stephens bateu a australiana Alja Tomljanovic (39ª colocada no ranking da WTA), de virada, por 4/6, 6/4 e 6/4. Garantindo uma tenista dos Estados Unidos nas semifinais, sua próxima adversária vai ser a compatriota Keys (18ª), que bateu a letã Jelena Ostapenko (31ª) por 7/5 e 6/2.

Número 10 do mundo, Sabalenka foi surpreendida ao perder para Monica Puig (63ª), de Porto Rico, por 6/2 e 7/5. Sua adversária nas quartas de final vai ser a norte-americana Danielle Collins.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki, a número 13 do mundo, avançou nesta quinta ao vencer a romena Mihaela Burzanescu, a 30ª do ranking, por 6/4, 3/6 e 6/3. Sua oponente será a grega Maria Sakkari (50ª), algoz da holandesa Kiki Bertens, a número 6 do mundo, a quem bateu por 7/6 e 6/3.

O outro confronto das quartas de final do Torneio de Charleston vai ser entre a suíça Belinda Bencic e a croata Petra Matric.

MONTERREY - No Torneio de Monterrey, a Brasileira Luisa Stefani e a mexicana Giuliana Olmos foram eliminadas nas semifinais da chave de duplas com a derrota por duplo 6/4 para as norte-americanas Asia Muhammad e Maria Sanchez.

Pelo evento de simples, a espanhola Garbiñe Muguruza, a número 19 do mundo, se garantiu nas quartas de final ao derrotar a russa Margarita Gasaparyan, a 75ª colocada no ranking, por 6/3, 6/7 (1/7) e 6/2. Sua próxima rival será a francesa Kristina Mladenovic.