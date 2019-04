Da Redação



05/04/2019 | 07:28



Em comemoração ao aniversário da cidade, celebrado segunda-feira, o Procon Santo André, em parceria com a Fundação Procon-SP, realiza hoje atendimento a consumidores na Rua Coronel Oliveira Lima, no Largo da Estátua. O Procon Móvel funciona das 9h às 16h, com o objetivo de orientar o público, tirar dúvidas e entregar material sobre direitos dos consumidores.

“Os consumidores podem registrar reclamações na sede do Procon Santo André, que fica na Rua Arnaldo, 49, na Vila Bastos”, destaca a diretora da entidade, Doroti Cavalini. Para isso, é preciso morar na cidade e levar cópias do RG e do CPF, comprovante de residência e documentos referentes à reclamação.