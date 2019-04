Confiança das indústrias do Grande ABC diminui

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



05/04/2019 | 07:26



As indústrias do Grande ABC estão menos confiantes do que um ano atrás. Isso se deve à lenta retomada da economia e à expectativa de reformas para desonerar a produção do setor. É o que aponta recorte regional do Icei (Índice de Confiança da Indústria) realizado pelo Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo com base nas informações da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e divulgado pelo Boletim IndústriABC.

O indicador baixou ao longo do último ano, passando de 65,6 pontos em janeiro de 2018 para 61,5 pontos em fevereiro de 2019. Quanto mais próximo de 100, mais otimista é a situação.

Devido à forte concentração industrial na região, onde é mais intenso o impacto das quedas na demanda interna, nas exportações e nos empregos formais provocadas pela recessão, o cenário está na contramão das pesquisas com indústrias brasileiras e paulistas. No Brasil, o Icei subiu de 59,3 pontos em janeiro do ano passado para 64,5 em fevereiro de 2019 e, em São Paulo, aumentou de 58,8 para 65,7.

“A capacidade do governo de estabelecer diretrizes claras refletirá nas perspectivas de crescimento e no nível de confiança do setor produtivo. Em que pese sua importância, a reforma previdenciária não basta para recolocar a atividade produtiva na rota de expansão, como por vezes é dito”, adverte o economista Sandro Maskio, coordenador de estudos do observatório. Ele aponta para a necessidade de política industrial robusta, uma vez que a indústria vem perdendo, progressivamente, peso na formação do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, que saiu de 23,2% em 2010 para 18,4% em 2018.

A utilização da capacidade instalada no Grande ABC está em 66%, pouco acima do observado há um ano, aproximando-se da média nacional, diz Maskio. Puxada pelo setor automobilístico, a intenção de investimentos pela indústria da região caiu de 55,3 pontos em fevereiro de 2018 para 48,1 em dezembro. “Nos últimos meses, o Grande ABC se deparou com cenário turbulento no setor industrial, em especial pela ameaça da GM de interromper as operações em São Caetano e com o efetivo fechamento da Ford em São Bernardo (que ocorrerá em novembro)”, aponta o coordenador.