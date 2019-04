Notícia de que alunos entraram armados em Colégio causa alvoroço nas redes sociais

Do Dgabc.com.br



A notícia de que dois alunos teriam entrado no Colégio Termomecanica armados com canivetes causou alvoroço nos grupos de pais de diversas escolas nas redes sociais nesta quinta-feira.

A mensagem por uma mãe na internet pedia que os pais redobrassem a atenção porque ela teria chegado na escola pela manhã e visto diversos responsáveis conversando com a equipe de segurança da instituição, que informou que um aluno do 8º ano tinha entrado na escola com um canivete e teria ameaçado os colegas.

O Colégio confirmou que dois alunos de fato entraram na escola portando canivetes, mas que ninguém foi ameaçado. “Informamos que o assunto está sendo tratado junto às famílias dos envolvidos e que as medidas cabíveis já foram tomadas pela diretoria. Reforçamos ainda quie priorizamos a formação humanista e buscamos o desenvolvimento de toda a potencialidade do aluno em sala de aula e como cidadão”, finalizou.