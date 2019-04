Jorginho reconhece partida ruim da Ponte Preta e promete resposta na Série B

04/04/2019 | 20:45



A atuação da Ponte Preta na derrota para a Aparecidense, por 2 a 0, na última quarta-feira, em Aparecida de Goiânia (GO), resultou na eliminação ainda na primeira fase da Copa do Brasil e deixou o técnico Jorginho bastante insatisfeito.

O treinador reconheceu que essa foi a "pior partida" desde a sua chegada, mas não fez "terra arrasada". Para ele, a Ponte Preta tem uma identidade que não pode ser jogada fora e a resposta será dada na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Nada funcionou para a gente, fizemos nossa pior partida comigo aqui, peço desculpas ao torcedor, porque queríamos a classificação. Nós temos uma identidade e não podemos permitir que ela seja jogada no lixo. Sabemos quem somos e vamos demonstrar na Série B", disse Jorginho.

O elenco pontepretano se reapresenta nesta sexta-feira, quando o treinador começa a definir o time para o jogo de volta da semifinal do Troféu do Interior, contra o Oeste, no estádio Moisés Lucarelli.

Em Barueri, os times empataram por 2 a 2. Uma nova igualdade, por qualquer que seja o placar, leva a decisão para os pênaltis, enquanto quem vencer se garante na final.