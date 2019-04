Encontro de motociclistas agita fim de semana em Brotas

Redação



04/04/2019 | 16:18

Um grande encontro de motociclistas vai agitar o fim de semana em Brotas, no interior de São Paulo. A cidade vai receber a 3ª edição do Encontro Nacional de Motociclistas, entre 5 e 7 de abril. Serão três dias de muito rock ‘n’ roll e confraternização, com participantes de diversos estados.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Encontro de motociclistas em Brotas (SP)

Entre as atrações, o encontro terá a presença de Roberto Seixas, Hell Dolls e Old Chevy. Além das bandas, o evento vai ter praça de alimentação e aérea de camping cobertas, feiras de acessórios, concessionárias, feiras de artesanato e espaço kids.

Aventura pela Nova Zelândia

Alguns participantes têm boas histórias de viagens com as motos para contar. Augusto Lins e Silva, que estará no encontro de motociclistas, é um exemplo. Sua última aventura foi pela Nova Zelândia, país que visitou por 22 dias a bordo de sua Honda NC 750.

“Sempre fui apaixonado por moto, mas passei a fazer viagens mais longas após minha aposentadoria, aos 70 anos. Desde então, nestes últimos sete anos, viajei pelo Brasil e por cinco continentes, num total de 80 países. E assim conquistei recordes. Sou recordista nacional e mundial na minha faixa etária e pelo tempo relativamente curto que fiz essas viagens”, afirma o motociclista, conhecido como Augusto BR.

Programação

Abaixo, confira a programação das bandas que vão se apresentar no Encontro Nacional de Motociclistas.

Sexta-feira, dia 5

18h – Abertura dos portões

20h30 – Banda Zero 2

22h – Banda Pé na Estrada

Sábado, dia 6

10h – Abertura dos portões

15h – Banda Pé na Estrada

17h30 – Ômega Trio

20h – Banda Hell Dolls

22h – Trio Old Checy

Domingo, dia 7

9h – Abertura dos portões

11h – Banda Oldysseya

13h – Banda Coffe Label

15h – Roberto Seixas

—

Estradas mais bonitas do mundo

Por falar em aventuras sobre rodas, confira na galeria a seguir algumas das estradas mais bonitas do mundo.