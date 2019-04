Vídeo íntimo de Gabriel Medina é de 2012 e surfista aciona advogados

04/04/2019 | 16:11



Foi divulgado na web um vídeo de Gabriel Medina, em que ele aparece em clima de intimidade com uma loira. Agora, por meio de sua assessoria de imprensa, o surfista se pronunciou sobre o caso, afirmando que o registro, supostamente postado por ele em uma rede social privada, é de 2012.

O comunicado diz o seguinte:

A assessoria de imprensa do atleta Gabriel Medina afirma que o vídeo vazado na noite desta quarta-feira (3) é antigo, do ano de 2012. A assessoria reforça que os advogados já foram acionados em busca do responsável pelo novo vazamento do vídeo para que as medidas judiciais sejam tomadas para preservar a imagem dos dois envolvidos.

Por fim, ainda diz:

O atleta lamenta pelo ocorrido e se mantém concentrado para a disputa do round 3 na primeira etapa do campeonato mundial de surfe realizado em Gold Coast na Austrália.