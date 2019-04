Foto de Samara Felippo dá o que falar e atriz rebate críticas

04/04/2019 | 16:11



A foto que Samara Felippo publicou na última quarta-feira, dia 3 deu o que falar. A atriz que está aproveitando a publicação para mostrar que é gente como a gente e que as vezes não gosta de fazer uma dieta e prefere manter o corpo no modo natural.

Mas nem sempre (infelizmente) as pessoas entendem que por mais que os artistas estão na mídia, eles também são seres humanos e que gostam de fazer coisas como pessoas comuns. Um internauta foi até a publicação de Samara e criticou muito a atriz:

- Não acho que seja sua barriga, isso é montagem, você sempre se cuidou.

Samara nitidamente não gostou do comentário e tampou o nome e a foto do seguidor para responder a critica feita por ele:

- Anja, eu me cuido porque gosto e me amo. E se não me cuidasse acho que aí seria um probleminha só meu, né? Agora: Qual a necessidade desse comentário que mais parece piada?, rebateu Felippo.