Peça que fala de sororidade estreia hoje

Miriam Gimenes



05/04/2019 | 07:55



Sororidade tem sido um termo muito usado nos últimos tempos. Para quem não sabe, ele significa fraternidade entre as mulheres e foi usado como tema da peça Soror, que estreia hoje, às 21h, no Sesc Ipiranga, em São Paulo. O texto é de Luisa Mecheletti e a direção, de Caco Ciocler.

A trama, protagonizada pelas figuras bíblicas Eva e Lilith – o nome da peça quer dizer ‘irmãs’ –, discute no palco os aspectos do universo feminino e questiona o machismo que ainda impera na sociedade.

A montagem reapresenta os arquétipos das duas como luz e sombra, dispostas a reunir suas partes, dar cabo de uma mentalidade antiga representada por um Deus patriarcal e criar uma nova maneira de existir dentro de sua recém-nascida existência, onde a luz dá a mão à sombra e a virtude se une ao poder.

As duas se tornam, portanto, companheiras, irmãs, parentes de sangue. O encontro desatrela seus eixos da figura masculina e juntas descobrem suas preferências, aptidões, vontades, estímulos.



Soror – Teatro. No Sesc Ipiranga (Rua Bom Pastor, 822). Sexta e sábado às 21h e, no domingo, 18h. Até 5 de maio. Ingressos de R$ 9 a R$ 30.