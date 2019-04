Vai começar a festa

Vinícius Castelli



05/04/2019 | 07:53



Um dos maiores eventos de música do mundo, o Lollapalooza Brasil abre as portas de hoje a domingo para nova edição. A festa, realizada em São Paulo desde 2012, toma conta dos palcos no autódromo de Interlagos (Av.Senador Teotônio Vilela, 261) e terá diversas atrações nacionais e internacionais.

O público poderá escolher entre as opções dos quatro palcos montados para o evento. A agenda começa a partir das 12h30, com a cantora e compositora brasileira Brvnks. Representante da cena indie, ela aposta no disco de estreia, Morri de Raiva, lançado neste ano.

Com oito discos nas costas e após marcar presença duas vezes no Rock In Rio, o conjunto independente Autoramas coloca no currículo passagem também pelo Lolla. O grupo do Rio de Janeiro toca hoje, a partir das 13h15. Formado por Gabriel Thomaz (voz e guitarra), Érika Martins (voz, teclado e guitarra), Jairo Fajer (contrabaixo) e Fábio Lima (bateria) apresenta seu recente trabalho, Libido.

“Acho que algumas das melhores bandas do festival são nacionais”, celebra Gabriel. “A música e o rock brasileiro sempre tiveram nível muito alto. A galera daqui já sabe disso”, reforça ele, que neste mês e no próximo viaja com a banda pela Europa para shows em diversos festivais.

Ele adianta que, por ser um evento com agenda extensa, o espetáculo do Autoramas de hoje será um pouco mais curto do que o normal, quando a banda toca sozinha. “Mas uma coisa será igual a todos os outros shows: vamos entrar para arrebentar”, avisa.

Animado pela estreia no festival, Gabriel diz esperar, principalmente, que o som deles chegue aos ouvidos de quem nunca teve contato com o trabalho da banda. Além das novas faixas, Gabriel garante que lembrarão os últimos discos.

O cast do dia conta ainda com Scalene, Foals e o trio Tribalistas, formado por Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown, e Portugal The Man, entre outros. Dono de temas como Stay With Me e Writing’s On The Wall, o cantor Sam Smith não fica de fora da grade e solta a voz a partir das 19h25. Nome mais esperado de hoje é o britânico Arctic Monkeys, que se apresenta a partir das 21h no palco principal. O grupo, liderado pelo cantor e compositor Alex Turner, retorna ao Brasil para divulgar seu sexto álbum, Tranquility Base Hotel & Casino, lançado no ano passado.

Amanhã a festa começa às 11h50, com show da banda do Rio Grande do Sul Catavento, que divulga temas de discos como Lost Youth Against The Rush e Ansiedade na Cidade. Entre as grandes atrações está Snow Patrol, formada por músicos da Irlanda e Escócia, que toca às 16h10. Veterano do cenário roqueiro, o norte-americano Lenny Kravitz também é nome confirmado e toca amanhã, às 16h20, no palco principal. Quem fecha a programação do dia é o Kings Of Leon. O grupo, formado em 2000, é atração a partir das 21h e repassa faixas de álbuns como Come Around Sundown e Walls.

No domingo, será possível conferir show de E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, seguido da cantora independente Luiza Lian. A artista aposta nas faixas do álbum Azul Moderno. A programação contará ainda com nomes como Interpol, a novata banda roqueira Greeta Van Fleet, a carioca Iza e o rapper norte-americano Kendrick Lamar.

Ainda há ingressos disponíveis. O valor para cada dia vai de R$ 360 a R$ 720. Pacote para os três dias custa entre R$ 810 e R$ 1.620 (www.ticketsforfun.com.br). A programação completa pode ser conferida no site do evento (www.lollapaloozabr.com).