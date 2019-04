Trump: Se problemas na fronteira com o México seguirem, tarifaremos carros

04/04/2019 | 15:26



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira, 4, impor tarifas sobre veículos importados do México, caso o vizinho não faça mais para controlar o fluxo na fronteira. Na Casa Branca, Trump disse que os mexicanos terão um ano de prazo para melhorar muito seus resultados no controle de pessoas e para combater o narcotráfico, caso contrário sofrerão a tarifa.

Trump ameaçou ainda fechar a fronteira, caso a tarifa sobre automóveis não seja suficiente para melhorar o quadro. Ele ressaltou que os carros vindos do México movimento uma soma grande de dinheiro, como prova de sua determinação para agir, mas garantiu que está disposto a adotar a punição com tarifa e, se for preciso, fechar a fronteira.