Marcella Blass



04/04/2019 | 15:18

O recurso de escrita inteligente no Gmail completa as frases escritas pelos usuários em suas mensagens de e-mail. A ferramenta usa uma inteligência artificial que é capaz de preencher automaticamente os textos por meio de sugestões de escrita preditiva. A funcionalidade foi lançada em 2018 nos Estados Unidos, e tem chegado aos poucos aos usuários brasileiros desde o final do ano. Saiba, abaixo, como ativar a novidade.





