Sophie Turner revela que Maisie Williams será sua madrinha no casamento com Joe Jonas

04/04/2019 | 15:11



O que Game of Thrones uniu ninguém separa! Se isso vale no amor, para Kit Harington e Rose Leslie, isso também serve no mundo da amizade, para Maisie Williams e Sophie Turner. Ambas se conheceram no set de gravações da série da HBO e, desde então, não se desgrudaram mais - chegando até mesmo a selarem a amizade com uma mesma tatuagem!

Tanto que, quando Sophie se casar com Joe Jonas ainda este ano, sabe quem estará ao lado dela no altar? Sim, isso mesmo, Maisie! Em entrevista ao Entertainment Tonight durante a première da oitava e última temporada de Game of Thrones, que aconteceu em Nova York na última quarta-feira, dia 3, a intérprete de Arya Stark contou ao veículo que ainda não sabia o que usar no grande dia. E quando foi a vez de Sophie falar sobre o assunto, ela decidiu revelar que a amiga terá um importante papel na cerimônia:

- Eu não sei porque (ela está pensando no que vai usar no meu casamento). Eu vou dar para ela o vestido de madrinha!, disse rindo.

Ela ainda complementou sua fala:

- Ela é a minha dama-de-honra! Uma de duas.

Sophie, aliás, estava acompanhada do noivo, que foi prestigiar a amada se despedindo de seu primeiro grande papel da vida. Sobre o músico, a atriz se derreteu ao falar o seguinte:

- Significa muito para mim tê-lo aqui, é tipo, o melhor apoio, a melhor pessoa a me acalmar e me deixar calma, e se eu acabar chorando, eu tenho um ombro para isso. Então, é bom. Eu estou muito feliz por ele estar aqui.

Fofos, né?