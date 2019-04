04/04/2019 | 15:11



O príncipe Harry saiu para um almoço especial nesta quinta-feira, dia 4, no Guildhall, no Reino Unido. O evento foi oferecido pelo prefeito de Londres para os soldados e ex-funcionários que serviram no Iraque e no Afeganistão. Harry serviu duas vezes no Afeganistão enquanto ele estava no exército

De acordo com a People, o príncipe foi questionado pela esposa do xerife Alderman Vincent Keaveny se ele está empolgado para ser papai, e ele respondeu:

- Claro que estou animado, muito animado!

Harry até mostrou seu forte vínculo com as crianças quando se agachou para aceitar um pacote de flores de uma menina de tranças.