Atleta de São Bernardo é convocada para disputar a Fed Cup pelo Brasil

04/04/2019 | 14:53



Thaísa Pedretti, que mora e treina em São Bernardo, foi convocada nesta quarta-feira (4) para compor pela primeira vez a Seleção Brasileira que vai disputar a Fed Cup, a Copa Davis feminina. A tenista de apenas 19 anos é vista como uma das principais promessas da modalidade e terá a companhia das melhores brasileiras no ranking da WTA: Bia Haddad (176ª), Carolina Meligeni (358ª), Gabriela Ce (441ª) e Luisa Stefani (448ª). Os confrontos seão contra a Eslováquia nos dias 20 e 21 de abril e são válidos pelos play-offs do Grupo Mundial II.



Mandante do confronto, a equipe eslovaca já definiu o local do confronto e o tipo de piso. Os duelos serão disputados na AXA Arena NTC, na capital Bratislava, em quadra coberta e piso de saibro. "Recentemente, na Colômbia, ganhamos os quatro confrontos no saibro. As jogadoras brasileiras estão acostumadas com isso, pois jogam desde criança no saibro. Então, foi uma boa escolha para nós", destacou a técnica Roberta Burzagli.