Sem Pedro Benedetti, Grêmio Mauaense tem estreia na Segundona adiada

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



04/04/2019 | 14:40



O Grêmio Mauaense recebeu duro golpe antes de estrear na Segundona do Campeonato Paulista - que equivale a Quarta Divisão. O Estádio Pedro Benedetti, onde a equipe manda suas partidas, está interditado pela Federação Paulista por falta de laudos técnicos o que causou a anulação da partida contra o Usac, de Suzano, que seria sábado (6), às 15h. A entidade ainda não se manifestou oficialmente, mas provavelmente o time da região vai ser considerado perdedor por WO.



No site da Federação Paulista constam três laudos vencidos: o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), o de Prevenção e Combate de Incêndio e o de Vistoria e Engenharia. Os dois primeiros estavam válidos até 26 de março e o terceiro até 22 de fevereiro.



"Informamos que todos os procedimentos já foram realizados e aguardamos agora a liberação do AVCB pelos Bombeiros e uma nova vistoria pela FPF para a liberação do Estadio Municipal, já com todos os laudos em mãos. Infelizmente, o Gremio Esportivo Mauaense não irá participar da primeira rodada, e vamos aguardar nas próximas semanas o posicionamento da FPF a respeito deste jogo. O elenco continuará focado, em treinos, para a segunda rodada dia 14, as 10h contra a AD Guarulhos, na cidade de Guarulhos", publicou o clube em seu perfil no Facebook.