04/04/2019 | 13:41



O presidente do PRB, Marcos Pereira, afirmou ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 4, não levará o partido a fechar questão a favor da reforma da Previdência no Congresso. A legenda tem 31 deputados na Câmara.

Perguntado se a reunião com Bolsonaro fará o partido apoiar a proposta, Marcos Pereira respondeu: "De jeito nenhum". "Isso nem foi discutido na bancada ainda", observou.

Vice-presidente da Câmara, Pereira tem sido um dos líderes que cobra do governo uma mudança na articulação política e no diálogo com parlamentares.