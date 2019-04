Doria sai em defesa de Guedes e diz que ministro não deixou ser intimidado

04/04/2019 | 13:19



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), saiu em defesa do ministro da Economia, Paulo Guedes, após os embates da quarta-feira, 3, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. "Paulo Guedes é um guerreiro do BR Brasil. Não deixou que o intimidassem. Confrontou e desmascarou as mentiras da oposição", escreveu Doria no Twitter.

Para impulsionar a defesa do ministro, Doria usou a expressão #EuApoioPauloGuedes na publicação e afirmou que a reforma da Previdência é necessária para o Brasil voltar a crescer.

Mais cedo, em conferência com investidores na capital paulista, o governador pediu que integrantes do mercado financeiro telefonassem para parlamentares em defesa da reforma. "Não emudeçam", declarou.