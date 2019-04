Hotel em Monte Verde conta com spa da L’Occitane

Beatriz Ceschim



04/04/2019 | 13:18

O Hotel Saint Michel, localizado em Monte Verde (MG), oferece aos hóspedes uma área de relaxamento cheia de pompa. Isso porque o espaço conta com um spa assinado pela marca francesa L’Occitane en Provence, que traz terapias exclusivas para essa época do ano.

Banhos e massagem em Monte Verde

O spa disponibiliza tratamentos com ingredientes naturais, terapias tradicionais e tecnologia. Um dos perfumes usados nos banhos é o de verbena. Seu óleo energizante promove uma sensação de frescor e renova corpo e mente. A linha dessa fragrância é relaxante em temperaturas amenas. Por isso, é usada nessa estação.

Em seguida, a massagem com pindas (espécie de trouchinha) alivia a tensão muscular, por meio de traços suaves. Bolsas quentes com ervas da verbena, provence e lavanda ajudam no relaxamento das regiões tensas, sobretudo quando acompanhadas de uma massagem com a loção corporal verbena e óleo neutro. A experiência, que auxilia a recuperar a calma e energizar o corpo, pode ser vivida em casal.

As terapias no spa, como a massagem relaxante Aromacologia, custam a partir de R$ 240, com duração de 50 minutos. Para mais informações acesse o site http://www.saintmichel.com.br/.