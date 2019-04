Powerbeats Pro: novo earphone sem fio da Beats chega ao mercado por R$ 2.149

Da Redação, com assessoria



04/04/2019 | 13:18

A Beats by Dr. Dre apresentou nesta quarta-feira (3) o seu novo fone de ouvido. Chamado de Powerbeats Pro, é um modelo sem fio desenvolvido para apaixonados por música e atletas, sejam eles amadores ou profissionais. Pode ser encontrado nas cores Black, Ivory, Moss e Navy por R$ 2.149. As vendas começam neste outono via site oficial, Apple Stores e revendedores autorizados.

Som e anatomia

De acordo com a Beats, o som foi a maior prioridade no desenvolvimento do fone de ouvido. Completamente reprojetados, os earphones ostentam um driver de pistão linear aprimorado que aproveita o fluxo de ar eficiente e pressurizado para criar uma resposta acústica poderosa. Na prática, significa que a distorção é baixa.

Para entregar tal qualidade, mais de 20 configurações foram modeladas eletronicamente e testadas fisicamente. O resultado é uma caixa acústica ergonomicamente inclinada que se acomoda na concha da orelha com um bocal fora do eixo. O fone chega com quatro tamanhos de protetores auriculares e um gancho reprojetado e ajustável de orelha.

O Powerbeats Pro é 23% menor que seu antecessor e 17% mais leve. O design também é resistente ao suor e à água.

Funcionalidades

O Powerbeats Pro apresenta um design ambidestro funcional e controles de música para cada um dos plugs de ouvido. Isso significa controle total sobre as músicas e chamadas telefônicas, independentemente se o usuário estiver usando o fone direito ou esquerdo, ou os dois.

Sensores óticos de curto e longo alcance acionam o recurso de reprodução/pausa automática e o manuseio de chamadas telefônicas quando os fones de ouvido são colocados ou removidos de seus ouvidos.

Por falar em telefonia, pela primeira vez para a Beats traz um acelerômetro de detecção de fala em cada plug de ouvido e dois microfones de cada lado direcionam a voz e filtram ruídos externos, tais como o vento e o som ambiente. Isso quer dizer que o usuário pode responder a uma chamada rápida no meio do treino na academia com clareza e confiança.

Vida da bateria

Cada plug de ouvido tem até 9 horas de autonomia. Com o recurso Fast Fuel, é possível obter 90 minutos de reprodução após apenas 5 minutos de carregamento e até 4 horas após 15 minutos de tomada.

O fato do fone não ter botão de energia significa que o usuário não tem que se preocupar! Os fones Powerbeats Pro são acionados ao serem retirados do gabinete e desligados (e carregados) quando conectados novamente. Os acelerômetros de movimento detectam quando os fones de ouvido estão ociosos e automaticamente ligam o sleep.

Conectividade diferenciada

Com tecnologia Bluetooth, cada fone de ouvido se conecta de forma independente ao dispositivo do usuário para que ele possa optar por usar um ou dois plugs. Por exemplo, é possível usar os dois lados enquanto estiver correndo na esteira da academia, mas se preferir, pode-se usar somente um fone no escritório para fazer ligações ao longo do dia.

Vale ressaltar que o emparelhamento é feito por meio do gabinete do Powerbeats Pro. Basta abrir a tampa pela primeira vez para ativar o modo e o earphone é automaticamente emparelhado com qualquer um dos dispositivos do usuário que esteja conectado. É compatível com dispositivos iOS e Android – embora tenha mais funções em aparelhos da Apple.

