Por estar surtando, Kim Kardashian quer um chá de bebê tranquilo para seu quarto filho: - Eu só quero massagens

04/04/2019 | 13:11



Kim Kardashian quer inovar no chá de bebê de seu quarto filho! O menino, que está sendo gerado por uma barriga de aluguel, irá nascer muito em breve e, segundo o site E! News, a empresária quer algo mais tranquilo do que foi a comemoração de Chicago, sua terceira filha com Kanye West.

- Este ano, porque estou surtando tanto, só quero um tema bem zen para o chá de bebê. Quero massagens, uma cerimônia do chá com cristais e vamos beber uns drinks já que não estou grávida, revelou a estrela de Keeping Up With The Kardashians.

Nas palavras de Kim, o chá de bebê não será nem um pouco tradicional.

- Serão massagens para todos, com meditação e muita calma antes do bebê chegar.

A empresária ainda seguiu falando que, embora esteja adaptando a comemoração para atender às suas necessidades, tudo será feito por conta dos filhos.

- Quando você tem uma barriga de aluguel, para mim, me fez perceber que o chá de bebê da Chicago foi na verdade muito mais benéfico para meus filhos, porque eles viram as pessoas vindo. Eles entenderam: um novo bebê está chegando. Ficaram tão animados com a irmã vindo dessa forma, vendo todos celebrando, então na realidade estou fazendo isso por eles.

Com Kanye, a empresária tem North, de cinco anos de idade, Saint de três anos de idade, e a caçula Chicago, de um ano de vida. O rapper, inclusive, está também passando por experiências mais tranquilas, já que está se preparando para performar no Coachella, famoso festival norte-americano, com um grupo cristão.

Em entrevista para a revista ELLE, Kim comentou sobre a participação do marido no evento ao declarar muito entusiasmo.

- Eu estou muito ansiosa para ver Kanye performando no Coachella e também por fazer parte disso pela primeira vez. Será como uma experiência de cura para o meu marido. Terá só música, sem sermão. É definitivamente algo em que ele acredita - Jesus - e terá uma vibe cristã. Mas não há pregação. Será apenas uma experiência cristã muito espiritual.

Contudo, a empresária deixou claro que não será necessário ser cristão para curtir o show.

- Os melhores amigos de Kourtney sempre vão nos ensaios e eles são muçulmanos. Todos meus amigos judeus também já foram e amaram. Todo mundo que vai entende que é apenas uma experiência de cura com um coro incrível e uma mensagem maravilhosa.

O rapper irá performar no festival ao lado de grandes nomes da música, como Ariana Grande, Zedd e Khalid.