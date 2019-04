Bruna Marquezine bate boca em rede social: E se eu quisesse me tornar uma blogueira?

04/04/2019 | 13:11



Bruna Marquezine se irritou com um internauta do Twitter nesta quinta-feira, dia 4. Segundo informações do jornal Extra, a atriz foi chamada de marrenta e resolveu se defender.

Não é marra e nem desleixo. São momentos, desejos e visões diferentes que precisam ser respeitados. Não tem certo e nem errado, não tem melhor nem pior. Seja mais amável e pratique mais sua empatia. Você não conhece a minha verdade e não sabe o que planejo pra minha carreira, escreveu a artista.

O mesmo usuário, então, chamou Bruna de blogueira.

E se eu quisesse me tornar uma blogueira? Qual seria o problema?, rebateu a atriz.

Alguns fãs apareceram para defender a morena.

Bru, não se desgasta com essas pessoas que não sabem de nada, não respeitam os outros e nem a profissão deles. Isso é gente sem luz e mal educada. Siga tua vida, ignora e bloqueia, aconselhou uma.

Garota, essas pessoas criam fakes só para infernizar, não gasta sua energia com isso! Siga a sua vida na sua, apontou outra.

O importante é estar feliz e se sentindo bem! Só você sabe o que é melhor pra você e sua carreira, comentou uma terceira.

Logo depois, Bruna deletou suas respostas na rede social. Parece que ela optou por ignorar, né?