Mãe de Sabrina Sato se despede após morar quatro meses com a filha e Zoe: Coração apertado

04/04/2019 | 13:11



Kika Kato, mãe de Sabrina Sato, publicou uma mensagem para lá de especial para se despedir da casa da filha, onde morou por quatro meses para acompanhar os primeiros momentos da vida de Zoe, sua neta e filha da apresentadora.

No Instagram, dona Kika publicou uma série de fotos com as duas e escreveu:

Ser avó é ser mãe duas vezes. É maravilhoso demais! Nesses quatro meses fiquei em São Paulo ajudando minha filha e cuidando dela e da Zoe, já que neste momento, esse início é muito delicado. A mãe precisa de colo, amor e cuidados, começou dizendo.

Em seguida, falou sobre como é voltar para Penápolis, no interior de São Paulo, onde mora com o marido:

Volto para a casa com o coração apertado de saudade dos meus netos, mas feliz de ver essa relação tão linda entre mãe e filha, que só aumenta. Viva a família, finalizou ela, que também é avó de Manuela e Felipe, filhos de Karina Sato, irmã da apresentadora. Além de Sabrina e Karina, Kika também é mãe de Karin, único irmão homem da família.

A japa, é claro, respondeu a mensagem carinhosa da mãe: Mamãe, te amo! Lindas da minha vida, escreveu a beldade.