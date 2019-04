Thais Fersoza mostra a filha, Melinda, de dois anos, cantando música de Sandy e Junior

04/04/2019 | 13:11



Melinda, filha mais velha de Thais Fersoza e Michel Teló, provou que não é só a geração dos anos 1990 que é fã de Sandy & Junior.

No Instagram, a mãe da pequena, que está com dois anos de idade, publicou um vídeo em que ela aparece cantando um dos hits da dupla, que recentemente anunciou que sairá em turnê para comemorar os 30 anos de carreira.

Ela falou: mãe, cantei hoje no meu berço aquela música. Quero ver as criancinhas que cantam ela. Colocamos eles semana passada para assistir pela primeira vez. Aí, a mãe cantou junto, óbvio. E ela apaixonou. Só quer ver as criancinhas (Sandy e Junior) cantando. Amou, escreveu Thais Fersoza na legenda do vídeo, em que Melinda aparece sussurrando a música Dig Dig Joy no ouvido da atriz.