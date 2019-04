Mark McGrath, vocalista do Sugar Ray, revela surdez: Assustador

04/04/2019 | 13:11



Mark McGrath, vocalista do Sugar Ray, revelou que está surdo. Em entrevista ao Daily Mail TV, o músico, de 51 anos de idade, contou que não consegue ouvir mais nada ao seu redor:

- Eu estou surdo agora. Não consigo mais escutar. São anos e anos ao lado da bateria e altas frequências de som. Por isso, não escuto mais. As pessoas me falam seus nomes e eu não consigo mais ouvir. É assustador, porque meu trabalho é escutar. O futuro me preocupa, explicou ele.

Em seguida, ele contou que está relutante para usar os aparelhos auditivos para proteger os ouvidos. Mark está sendo acompanhado por especialistas médicos, que estão tentando interromper a progressão da surdez:

- Felizmente, a nova geração já conta com aparelhos de surdez, mas eu sou burro o suficiente para não usá-los. Eu ainda preciso da visão, dos sons e dos cheiros de um show e isso inclui a parte auditiva, mas infelizmente a minha está indo embora, explicou ele.

O cantor fez sucesso nos anos 1990 quando a banda Sugar Ray estourou com os hits Fly e Every Morning.