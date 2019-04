Justin Bieber publica selfie na terapia e afirma: Mente saudável

04/04/2019 | 11:11



Justin Bieber deixou os fãs mais tranquilos ao publicar uma foto para lá de otimista em seu Instagram Stories. Na última quarta-feira, dia 3, o cantor posou em uma selfie e relatou que estava cuidando de sua saúde mental em uma sessão de terapia.

Sessão de terapia: É legal ter uma mente saudável e emoções saudáveis, legendou ele, que aparece todo agasalhado e usando um boné.

O marido de Hailey Baldwin deixou todo mundo preocupado ao pedir orações pela sua saúde mental. Bieber também já havia falado abertamente sobre a batalha contra a depressão e o período difícil que viveu nos últimos anos.

Estou me esforçando bastante. Estou me sentindo super desconectado e estranho... Eu sempre melhoro então não estou preocupado, mas queria falar com vocês e pedir para que rezem por mim, escreveu ele na ocasião.

Ainda bem que ele está se cuidando né? Força, Bieber!