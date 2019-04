Em meio a rumores de volta com Débora Nascimento, José Loreto posta poema: Enxuga essa lágrima

04/04/2019 | 11:11



Compartilhar reflexões nas redes sociais após passar por um período difícil é muito comum, afinal, quem nunca tentou passar uma mensagem indiretamente para alguém por meio de textos ou frases? José Loreto fez isso, ao postar na noite da última quarta-feira, dia 3, um trecho de um poema do escritor e poeta Paulo Leminski.

As palavras, que fazem parte do livro Caprichos & Relaxos, escrito nos anos 1980, foram compartilhadas no Instagram Stories do ator. Confira:

Enxuga aí | vê se enxerga | essa lágrima | eu deixei cair | examina | examina bem | vê se não é água da pedra | ouro da mina | essa gota d''água | minha obra-prima.

A postagem de Loreto se deu em meio a intensos rumores de que ele e Débora Nascimento estariam voltando após a polêmica separação que aconteceu em fevereiro desse ano. Recentemente, em uma entrevista para Glamour, Débora não entrou em detalhes sobre como anda seu relacionamento com o ator, porém não se esquivou ao falar sobre a família que construiu com ele.

- Ele é o pai da minha filha e vai ser para sempre. Não foi uma escolha aleatória. É um elo eterno e eu sou madura o suficiente para entender.

Ainda assim, vale dizer que Débora e José supostamente passaram um final de semana juntos em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro, no mês de março. Segundo informações do colunista Leo Dias, os dois chegaram a uma pousada e partiram somente no domingo à noite. Eles estavam acompanhados da filha, Bella, de quase um ano de idade, e da babá da menina.

E aí, será que voltaram mesmo?