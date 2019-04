Williams, do Fed de NY, diz que política monetária "está no lugar certo"

04/04/2019 | 10:32



O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) em Nova York, John Williams, disse hoje que a política monetária da instituição está no "lugar certo", levando-se em consideração que a economia americana opera perto do chamado duplo mandato do Fed, que prevê pleno emprego e estabilidade dos preços.

Williams, que falou durante abertura da Conferência dos Banqueiros Comunitários, em Nova York, ressaltou que a perspectiva econômica dos EUA é positiva, com crescimento que deve ficar "em torno de" 2% este ano, e que o desemprego continua baixo.

Membro votante nas reuniões de política monetária do Fed, Williams também avaliou que não há sinais de pressões inflacionárias em formação. A meta de inflação do Fed é de 2%.