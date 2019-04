Obituário - 4 de abril de 2019

Ademir Medici

04/04/2019 | 10:36



SANTO ANDRÉ, terça-feira, dia 2 de abril



Zilda Zandonato David, 93. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.



Cesarina Maria da Conceição Araújo, 87. Natural de Piracuruca (PI). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Clovis Serra, 86. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Boa Vista, em Santo André. Médico. Dia 2. Crematório Jardim da Colina.



Isabel Maria Portes Nogueira, 75. Natural de Ibitinga (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 2. Pensionista. Crematório Vila Alpina.



Penha de Lourdes Machado, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Planalto, em São Paulo (SP). Dia 2, em Santo André. Cemitério do Carmo, na Capital.



José Agnaldo da Cruz Junior, 30. Natural de Cruzeiro (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Mecânico. Dia 2. Cemitério Municipal de Cruzeiro.



SANTO ANDRÉ, quarta-feira, dia 3 de abril



Raimunda Pereira Lima, 94. Natural de Acopiara (CE). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Elça Barcelos de Araujo, 92. Natural de Tapira (MG). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 3. Crematório Vila Alpina.



Elvira Yuzukonis, 89. Natural de São Gonçalo do Sapucaí (MG). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Professora. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Alaíde Margarida dos Prazeres, 76. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Luiza Nogueira, 71. Natural de Viradouro (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Nasaré Alves de Araújo, 68. Natural de Crateús (CE). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Odair Luiz de Souza, 62. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.



Vandete Maria Ferreira, 70. Natural de Major Isidoro (AL). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valmir Borges da Silva, 55. Natural de São Caetano. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Ajudante de cozinha. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Leonardo Silva de Oliveira, 17. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Estudante. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO



Maria Lucia de Jesus Santana, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Costureira. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO



Vanderlei João da Silva, 74. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Hoje, dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.



DIADEMA, segunda-feira, dia 1º de abril



Lourival Anacleto da Silva, 73. Natural de Maribondo (AL). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.



Etelvino Antonio de Souza Filho, 70. Natural de São Vicente (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Cemitério Municipal.



Gilberto Felix dos Santos, 66. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.



Carlos Alberto Bonani, 58. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.



Antonio Antoninho de Araújo, 57. Natural do Estado do Piauí. Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Cemitério de Itainópolis (PI).



Paula Aparecida Powell Rossiter de Souza, 35. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.



DIADEMA, terça-feira, dia 2 de abril



João Antonio dos Santos, 78. Natural de Sanharo (PE). Residia no Jardim São Judas, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



Antonio José da Silva Filho, 53. Natural de São Bernardo. Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



Mara Cristina Correa, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Ré, em São Paulo (SP). Dia 2, em Diadema. Crematório Vila Alpina.



Raphael Vitório Pereira Frannquilino, 13. Natural de Santo André. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



DIADEMA, quarta-feira, dia 3 de abril



Venceslau Caetano, 75. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia na Vila Alice, bairro Canhema, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



MAUÁ



Neli Nogueira, 83. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Avelar Soares, 59. Natural de Propriá (SE). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.