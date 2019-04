Dólar à vista sobe após surpresa com dado dos EUA, mas retoma viés de baixa

04/04/2019 | 10:16



O dólar no mercado à vista subiu pontualmente na manhã desta quinta-feira, 4, puxado pelo dólar futuro de maio que ampliou a alta intraday, em reação ao fortalecimento da moeda americana no exterior. Esses movimentos refletiram reação à boa surpresa trazida pelos números de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos na última semana, que recuaram dez mil, para 202 mil, ao menor nível desde dezembro de 1969, segundo um operador de câmbio.

Às 9h47, o dólar à vista voltava a exibir viés de baixa, em R$ 3,8754, ante máxima pontual aos R$ 3,8789 (+0,02%). O dólar futuro de maio desacelerava para alta para 0,17%, aos R$ 3,8820, após tocar em máxima aos R$ 3,8860 (+0,26%).

Mais cedo, depois da alta firme ontem, aos R$ 3,8780, o dólar à vista iniciou a sessão em baixa, num movimento de realização de ganho.

Já o dólar futuro para maio iniciou a sessão com viés de alta, caiu pontualmente e retomou o sinal positivo em meio ao desconforto com a percepção de falta de articulação política do governo para defesa da reforma da Previdência, segundo operadores de câmbio.