Lugares para relaxar na Páscoa: conheça Águas de São Pedro

04/04/2019 | 10:18

Para quem está procurando lugares para relaxar na Páscoa, a dica é pegar a estrada e seguir para Águas de São Pedro, pequena estância hidromineral situada a 187 km de São Paulo, bem ao lado de Piracicaba.

Divulgação Piscina aquecida no hotel é opção para curtir durante a estadia

Lugares para relaxar na Páscoa

A cidade de Águas de São Pedro vive exclusivamente do turismo e tem como principal atração as águas minerais. O local, por sinal, foi construído para ser um lugar de cura, graças aos poderes terapêuticos das águas minerais que brotam por lá.

As águas da Fonte da Juventude, que têm o segundo maior teor de enxofre do mundo, são recomendadas para tratamentos de reumatismo, asma, doenças da pele e outras.

Além disso, a cidade conta com um Spa Termal e também com diversas opções de passeios nos arredores, como cachoeiras e cachaçarias. Com lojas, bares e restaurantes, o centrinho também rende um passeio divertido.

Divulgação Salão de jogos é atração para hóspedes

O hotel

O Hotel Portal das Águas, da rede Beach Hotéis, está com pacotes para a Páscoa com preços especiais. Com entrada na quinta-feira (18/3) e saída domingo (21/0), os pacotes para casal variam a partir de R$ 1.530 e incluem café da manhã todos os dias.

O local conta com programação para adultos e crianças, inclusive com a presença de monitores. Em relação à infraestrutura de lazer, há piscina de adulto e infantil, spa com piscina aquecida, hidromassagem, cascata, sauna seca e úmida, academia, salão de jogos, playground e restaurante. Os apartamentos, por sua vez, têm ar condicionado, ducha com aquecimento central, TV e frigobar.

