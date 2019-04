Herdy avança na repescagem e pega Medina em Gold Coast; Kelly Slater é eliminado

04/04/2019 | 09:52



O segundo dia de disputas da etapa de Gold Coast, na Austrália, que abre a temporada de 2019 do Circuito Mundial de Surfe, foi dedicado às repescagens pela segunda rodada. Nesta quinta-feira, cinco brasileiros caíram na água nas quatro baterias e três deles conseguiram a classificação à terceira rodada. O destaque foi Mateus Herdy, catarinense de 17 anos e atual campeão mundial júnior, que agora terá o desafio de novamente encarar Gabriel Medina.

Convidado da organização, na primeira rodada Herdy caiu em uma bateria com o próprio bicampeão mundial na elite do surfe. Foi para a repescagem nesta quinta-feira e ganhou a bateria com 12.77 pontos, à frente do australiano Julian Wilson (11.23), que ficou em segundo na temporada de 2018, e do italiano Leonardo Fioravanti (10.66).

Assim como Herdy, Peterson Crisanto e Willian Cardoso também se classificaram à terceira rodada. Já os também brasileiros Jadson André e Caio Ibelli deram adeus à competição, ao lado do 11 vezes campeão mundial Kelly Slater e de Fioravanti. Com o novo formato de disputa a partir desta temporada, apenas 4 surfistas são eliminados nas repescagens e 32 atletas agora vão se enfrentar na terceira rodada em baterias eliminatórias.

"É o melhor momento que tive na Austrália. Um sonho virando realidade. São muitas coisas boas acontecendo numa semana só. Quando vi a bateria de hoje (quinta-feira), sabia que seria difícil. Fiquei a manhã toda assistindo às ondas quebrarem em Duranbah (praia onde está sendo disputada a etapa de Gold Coast) e sabia onde achar uma boa. Tentei pegar as melhores porque sabia que estava contra dois grandes surfistas", disse Herdy, em entrevista à World Surf League (WSL, na sigla em inglês) após a bateria.

Nesta sexta-feira, a organização da etapa pretende realizar as 16 baterias da terceira rodada. Serão 10 brasileiros na disputa. Além de Medina, Herdy, Crisanto e Willian Cardoso, cairão na água Filipe Toledo, Jessé Mendes, Yago Dora, Italo Ferreira, Michael Rodrigues e Deivid Silva.