04/04/2019 | 09:11



Amber Rose será mamãe outra vez! Aos 35 anos de idade, a modelo e ex de Kanye West, anunciou que está à espera do segundo filho, fruto do relacionamento com Alexander 'AE' Edwards.

No Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece realizando um exame de ultrassom e escreveu:

@ae4president e eu estamos muitos empolgados que temos um garotinho a caminho! PS: Sebastian está tãaaao feliz por ser um irmão mais velho!

Ela já é mãe de Sebastian, de seis anos de idade, fruto da relação com o rapper Wiz Khalifa.