Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert anunciam gravidez: Família crescendo

04/04/2019 | 09:11



A família vai aumentar! Na noite da última quarta-feira, dia 3, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert surpreenderam os fãs e seguidores ao anunciar através do Instagram que estão à espera do terceiro filho. A apresentadora surgiu exibindo a barriguinha de grávida ao lado do marido, que se diverte na foto ao estufar a própria barriga.

3 de abril 2019. Grávidos e felizes!, escreveu Fernanda na legenda da publicação, em que exibe a barriguinha bem saliente enquanto posa só de lingerie.

Rodrigo, por sua vez, apenas escreveu: Família crescendo, completando com um emoji de coraçãozinho.

Juntos desde 2002, eles já são pais dos gêmeos João e Francisco, que completarão 11 anos de idade no próximo dia 20 de abril. A família mora na Califórnia, nos Estados Unidos, desde setembro de 2017.

Aos 41 anos de idade, Fernanda já manifestava o desejo do casal de ter um terceiro filho. Em entrevista ao jornal O Globo, a estrela do programa Amor & Sexo havia falado sobre o receio de engravidar por causa da idade:

- Rodrigo sempre fala sobre isso, mas, agora, estou trabalhando muito. O problema é que não posso demorar muito. Vamos ver como resolveremos essa questão, disse ela na ocasião.

Para a revista Cláudia ela também comentou sobre o medo de gestar mais uma criança:

- Eu até tenho um medinho, uma gravidez nessa idade [após os 40 anos] significa recuperação física mais difícil, mas o Rodrigo quer muito e ele está sempre do meu lado, ele merece.

Na caixa de comentários da publicação em que revelam a novidade, diversos famosos manifestaram desejos de felicidades à família. Fernanda, claro, agradeceu cada recado: Poxa tanto recado lindo.. obrigada

Alice Wegmann, por exemplo, escreveu: Aaaai que delícia! mais uma criança que vai ter a sorte de ter esses paizões! saúde e luuuuzzz! Parabéns!!!

Monica Iozzi também se manifestou e desejou só coisas boas ao casal:

AAAEEEEEEE!!!!!! Que maravilha de notícia!!!!! Toda luz e proteção pra vocês, querida.

Sabrina Sato, que recentemente se tornou mamãe, também mandou sua mensagem:

Que benção!!! Que felicidade! Maezona linda

Camila Pitanga e Marcos Mion também escreveram seus recados:

Ahhh q notícia maravilhosa!!!!!!

Ahhhhh! Que demais!! Deus abençoe!!