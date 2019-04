Resort em Santa Catarina aposta em jazz e spa na Páscoa

Redação



04/04/2019 | 08:18

O Ponta dos Ganchos, resort em Santa Catarina tido como um dos mais luxuosos do Brasil, anunciou um pacote repleto de mimos e atividades para quem ainda está com dúvidas sobre o que fazer no feriado da Páscoa. As diárias por lá variam de acordo com o número de dias e a acomodação escolhida, mas uma diária regular no hotel não sai por menos de R$ 2.200.

Divulgação Resort em Santa Catarnia: Ponta dos Ganchos é um dos mais luxuosos do Brasil

Resort em Santa Catarina

Voltado para os viajantes AAA, o Ponta dos Ganchos fica em meio a um lindo cenário na cidade de Governador Celso Ramos, pertinho de Florianópolis. Envolvido pela Mata Atlântica e o mar, o local convida o viajante a caminhar na areia, nadar ou simplesmente relaxar, sempre com muito estilo.

Durante a Páscoa, o o resort em Santa Catarina promoverá uma série de experiências diferentes. Entre elas, destaca-se um show com uma releitura de músicas brasileiras e clássicos da MPB que será realizado durante o pôr do sol, na praia.

Outro ritmo que se fará presente no empreendimento é o jazz. Nos jantares, os hóspedes poderão curtir uma apresentação no restaurante enquanto saboreiam os pratos repletos de sabores preparados pelo chef José Nero.

Para quem gosta de manter a forma mesmo quando viaja, o resort oferece uma série de atividades indoor, bem como academia, quadra de tênis e piscina climatizada. Há também a opção de aproveitar o recém-inaugurado Ponta dos Ganchos Spa by Sisley, que oferece tratamentos e massagens que seguem os protocolos da marca.

Para explorar a região do resort em Santa Catarina, não deixe de fazer um passeio de lancha. Quem busca por algo mais romântico e exclusivo pode contratar ainda um jantar em uma ilha particular do resort, servido apenas para duas pessoas por noite.

