04/04/2019 | 08:18

A Catedral de São Basílio é o cartão-postal mais famoso de Moscou, na Rússia. O templo, que foi construído a mando do czar Ivan, o Terrível, fica na famosa Praça Vermelha e atrai uma série de turistas, que buscam ver o local por dentro e fotografar sua faixada peculiar e cheia de cores. Rodrigo Ruas, repórter do Viagens ao Redor do Mundo, parceiro do Rota de Férias, viajou à capital russa para conhecer a história da catedral. Confira:

A história da Catedral de São Basílio