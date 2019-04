Coisas que você só aprende viajando

Da Redação



04/04/2019 | 07:19



Sabe aquela sensação que mistura ansiedade e medo quando chegamos ao destino que escolhemos para fazer um intercâmbio ou passar férias ou feriado? Um frio na barriga que teima a passar? Então, ela é normal! Quantas pessoas, principalmente quando estão em lugares com o idioma diferente do seu, tem como primeiro pensamento, logo ao pisar em terras diferentes: o que estou fazendo aqui? Por que eu vim até aqui?

Perceber que dá conta do recado ao (tentar) se comunicar em um novo idioma, conseguir pedir uma refeição e entender sobre os pontos turísticos da cidade são sensações que vêm com o tempo, e são apenas algumas coisas que aprendemos ao sair da nossa zona de conforto.

Muitas pessoas, quando falamos sobre esses aprendizados em viagens, associam essa ‘destreza’ aos jovens, porque, na teoria, eles têm mais disposição e disponibilidade para absorver outras culturas. No entanto, isso não procede, já que não há idade para viajar e ter experiências.

Ou seja, independentemente da faixa etária, o que aprendemos viajando levamos para as nossas vidas ao retornarmos para o nosso dia a dia. Pensando nisso, a especialista em viagens Lorena Peretti, da Minds Travel, elaborou lista com sete coisas que só se aprende de um jeito: viajando! Confira abaixo dicas para evitar ‘apuros’ e tornar a viagem o mais prazerosa possível.



Ler tudo o que a descrição do hotel e das passagens disponibilizam

Quantas vezes compramos eletroeletrônicos e outros itens e não lemos os manuais? A verdade é que a preguiça ‘bate’ e sempre achamos que nunca será necessário, e muitas vezes temos a ‘sorte’ de realmente não precisar dessa leitura. No entanto, o pior deste hábito é quando o levamos nas viagens e nos deparamos com situações que poderiam ser evitadas se tivéssemos lido tudo o que pudéssemos, com antecedência, dos hostels, hotéis, passagens, pacotes etc. Acontecimentos como o local de hospedagem aceitar apenas dinheiro em espécie (e não termos nenhuma moeda local na nossa carteira porque ainda não fomos nas lojas de câmbio), conexões que podem levar muitas horas (e não nos atentarmos a esse detalhe no momento da compra do bilhete aéreo), não ter lido as avaliações de outras pessoas e nos depararmos com um local de hospedagem muito quente e sem ar-condicionado (justamente porque não lemos as experiências dos outros usuários e/ou que não havia ar-condicionado nem ventilador), entre outras situações. Ler avaliações sobre o hotel e do meio de transporte pode te livrar de acontecimentos desagradáveis futuros.

Trocar dinheiro em espécie em locais confiáveis e com boas cotações

Sacar dinheiro fora do País tem taxas altas cobradas pelas instituições financeiras e, por isso, o ideal é usar dinheiro efetivo na viagem, seja ele comprado no Brasil ou no destino, mas já com dólares, reais ou euros para serem trocados. Também são interessantes cartão de crédito (verifique com a instituição como funciona a conversão antes de optar), e/ou cartão pré-pago adquirido nas casas de câmbio daqui. Para dinheiro em espécie fuja de realizar o câmbio em aeroportos/buquebus (ferry boat)/navios/rodoviárias, pois esses locais tendem a ter taxas mais altas. Leia as experiências de outros viajantes e opte por casas de câmbio com boa reputação.

Cuidado com os meios de transporte muito baratos

Sabe aquele ditado ‘o barato sai caro’? Então, ele vale muito no caso dos meios de transporte. Muitas vezes se uma passagem, seja área, terrestre ou fluvial, está muito em conta, ela deve envolver muitas horas no trajeto e/ou outras restrições. Por isso, fique atento (a) às especificações e lembre-se sempre de respeitar os seus limites físicos. Os trajetos entres países e outras cidades podem ser tão cansativos que você pode não conseguir aproveitar bem o local visitado. Opte por pernoitar nos locais e pondere isso no momento da escolha.

Saber quanto ‘vale’ a moeda do país que optou

Esse ponto pode ser o mais complicado para nós, brasileiros. Não tivemos educação financeira na escola, como disciplina obrigatória, e ao viajar podemos ficar confusos no momento de converter o real para a moeda do país que iremos estudar/viajar. Uma dica é estudar sobre a moeda antes, tendo uma média de quanto ela vale frente ao real. Há alguns sites que fazem a conversão do quanto vale um real frente a um peso argentino, por exemplo. Faça as conversões, compare algumas casas de câmbio no Brasil por um período de pelo menos duas semanas e, caso não compense trocar no Brasil, deixe a maior quantia para ‘cambiar’ no país visitado. Mas lembre-de de levar uma quantia da moeda do país destino daqui do Brasil – emergências acontecem – e podem acontecer no trajeto e/ou na chegada ao destino.

Atenção com a internet nos smartphones e computadores



Todos queremos viajar e ter acesso à internet. Seja para usar o Google Maps, fazer postagens nas redes sociais, reservar hotéis e/ou trabalhar, viajar é sinônimo de ter uma boa internet para facilitar a nossa vida. Não deixe para pesquisar como funciona a internet no país onde vai visitar apenas quando chegar lá. Cheque se compensa adquirir um chip do local e/ou fechar com a sua própria operadora no Brasil um pacote de dados para o Exterior. Faça uma boa pesquisa de valores e verifique como é o funcionamento da internet no país. Não confie apenas no wi-fi dos hotéis/hostel/pousadas para não passar ‘apertos’.

Tenha uma boa ‘nuvem’ para arquivar as suas fotos da viagem

Seja o seu celular com tecnologia iOS ou Android, lembre-se de manter atualizada a sua nuvem. Caso seja necessário acessá-la diariamente para mantê-la ativa, faça isso todos os dias. Imprevistos acontecem e você não quer perder as imagens da sua viagem dos sonhos, não é mesmo? Até mesmo HDs (Hard Disks) externos podem dar erro e simplesmente não voltar a funcionar. Portanto, todo cuidado é pouco com as fotos.

Você ficará mais calmo(a) e criativo(a)

Quatro dias em contato com a natureza deixam o indivíduo mais tranquilo e com mais criatividade para resolver conflitos. Isso foi comprovado por duas pesquisas desenvolvidas pelos professores de psicologia (Ruth Atchley, da Universidade do Kansas, e David Strayer, da Universidade de Utah), e um grupo de cientistas do Japão, Coreia e Finlândia. Ou seja, ao retornar ao trabalho você estará mais calmo e com insights melhores para executar as suas atividades. Isso será bom para você, para empresa e para quem convive com você!