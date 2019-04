Confira opções de pacotes para a Páscoa

Soraia Abreu Pedrozo

04/04/2019 | 07:24



Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) –

3 dias (2 noites)

Pacote inclui: passagens aéreas mais duas noites de hospedagem no Hotel Atlantico Prime com café da manhã.

Preço: a partir de R$ 752 por pessoa em apartamento duplo em até 12 x de R$ 62,66, sem juros, no cartão de crédito.

Período: de 19 a 21 de abril.

Quem leva: Submarino Viagens (www.submarinoviagens.com.br).

Florianópolis (Santa Catarina) –

4 dias (3 noites)

Pacote inclui: passagens aéreas mais três noites de hospedagem no Hotel Oásis Florianópolis, com café da manhã.

Preço: a partir de R$ 1.107 por pessoa em até 12 x de R$ 92,25 sem juros, no cartão de crédito ou boleto bancário.

Período: de 18 a 21 de abril.

Quem leva: CVC (www.cvc.com.br).

Curitiba (Paraná) –

3 dias (2 noites)

Pacote inclui: passagens aéreas mais duas noites de hospedagem no Hotel Meridiano V com café da manhã.

Preço: a partir de R$ 366 por pessoa em apartamento duplo, em até 12x R$ 30,50 sem juros, no cartão de crédito.

Período: de 19 a 21 de abril.

Quem leva: Submarino Viagens (www.submarinoviagens.com.br).

Foz do Iguaçu (Paraná) –

3 dias (2 noites)

Pacote inclui: transporte rodoviário, com guia acompanhante e kit lanche mais duas diárias de hospedagem no Hotel Golden Park International Foz com café da manhã, mais passeio na Usina de Itaipu, Ciudad del Este, no Paraguai, e nas Cataratas do Iguaçu, no lado brasileiro – não inclui ingresso.

Preço: a partir de R$ 931 por pessoa em apartamento duplo, em até 12 x R$ 77,58 sem juros, no cartão de crédito ou no boleto bancário.

Período: de 18 a 20 de abril.

Quem leva: CVC (www.cvc.com.br).

Brotas (São Paulo) –

4 dias (3 noites)

Pacote inclui: hospedagem de três noites e quatro dias para casal no Hotel Fazenda Areia que Canta, acompanhado de crianças de até 5 anos, com pensão completa, infraestrutura de lazer e passeios, incluindo visita a nascente Areia que Canta, serviço de massagem e evento de música ao vivo exclusivo para hóspedes.

Preço: a partir de R$ 2.693.

Período: de 18 a 21 de abril.

Mais informações: http://areiaquecanta.com.br/.

Embu das Artes (São Paulo) –

4 dias (3 noites)

Pacote inclui: hospedagem para casal, em apartamento superior, incluindo pensão completa e cortesia para uma criança de até 10 anos. O hotel aceita cães de pequeno porte (até 5 kg). Além de atividades monitoradas para adultos e crianças, haverá caça aos ovos de Páscoa, haverá passeios a cavalo, caminhadas por trilhas ecológicas e almoço especial no domingo.

Preço: diárias a partir de R$ 730 mais taxas.

Período: de 18 a 21 de abril.

Mais informações: www.hotelterrasaltas.com.br.

Camburi (São Paulo) –

4 dias (3 noites)

Pacote inclui: hospedagem para casal na Pousada Spa Ventos do Camburi, em suíte standard, com café da manhã servido até o meio dia.

Preço: pacote a partir de R$ 1.290. Com meia pensão jantar em suíte superior, a partir de R$ 1.890 e, com pensão completa, mais uma massagem para o casal e uma garrafa de vinho, R$ 1.990. Todos os valores em até 10 x.

Período: de 18 a 21 de abril.

Mais informações: www.ventosdocamburi.com.br