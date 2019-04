Ainda dá tempo de viajar na Páscoa

Soraia Abreu Pedrozo

04/04/2019



Quem não se programou para a Semana Santa, celebrada neste ano entre 19 e 21 de abril, pode conferir os destinos mais econômicos para passar o feriado – e outros nem tanto assim, mas com passagens aéreas e hospedagens com preços mais baratos do que na mesma data em 2018

Quem não se programou para a Páscoa, neste ano celebrada no dia 21 de abril, mas gostaria de fazer uma viagem e aproveitar um dos poucos feriados prolongados deste ano – na sequência, teremos o de Corpus Christi (20 de junho) e, depois, só Proclamação da República (15 de novembro), pois os de Independência do Brasil (7 de setembro), e de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), caem em domingo e sábado, respectivamente –, ainda dá tempo.

Pensando nisso, o Kayak (site que pesquisa outros sites para mostrar aos viajantes informações de melhores preços de voos, hotéis, carros de aluguel e pacotes de viagem) elaborou um ranking com preços médios dos dez destinos mais acessíveis do País para viajar na Páscoa. Como a lista, feita com base nos gastos com os voos, é liderada por São Paulo, para quem está no Grande ABC começa a interessar a partir do segundo colocado: Brasília.

Estimativa calculada a partir de todos os aeroportos do Brasil, para passagens de ida e volta, mostra que o valor médio para voar até a Capital Federal é de R$ 587. Na cidade, considerando o custo médio entre as dez opções mais baratas de hotéis de três ou mais estrelas, a diária sai em torno de R$ 135. Na ponta do lápis, portanto, o combo para ficar no destino entre a Sexta-Feira da Paixão, dia 19, e o domingo de Páscoa, 21, gira em torno de R$ 992 por pessoa. Quem conseguir viajar já na quinta-feira – em escolas que têm direcionamento da religião católica a quinta já é tida como feriado –, desembolsa R$ 1.127.

É importante que o turista sempre considere, antes de definir a viagem, o custo final dela, somando passagem e hospedagem, pois, muitas vezes, os trechos aéreos saem mais caros, mas, os hotéis, mais baratos, e no fim das contas um compensa o outro.

É o caso de Curitiba (Paraná), que aparece na terceira colocação dentre os locais mais acessíveis, sendo que o valor médio da passagem é de R$ 593 e, de estadia, R$ 109. Se o dia escolhido para iniciar o passeio for na sexta-feira, o gasto total será de R$ 920 por pessoa e, se for na quinta, R$ 1.029.

Belo Horizonte (Minas Gerais), que surge no quarto lugar, tem média de R$ 595 para traslado aéreo e de R$ 110 para hospedagem, portanto, quem sair na sexta paga R$ 925 e, um dia antes, R$ 1.035.

PRAIA - O viajante que, ao pensar em o que gostaria de fazer no feriado, só vem à mente aproveitar para se esticar na areia e praticar o dolce far niente ao som das ondas do mar, tem como opções Vitória (Espírito Santo) e Rio de Janeiro, as duas únicas, no top 10, que oferecem praia.

Para ir a Vitória, penúltima da lista, o desembolso médio para os quatro dias é de R$ 1.219 e, para três, R$ 1.082. O custo médio de hospedagem é de R$ 137 e, de passagem, R$ 671.

Em último lugar dos destinos mais econômicos, na média, está o Rio de Janeiro, cujo preço para os quatro dias fica R$ 1.172 e, para três, R$ 1.058. Em média, a diária sai por R$ 114 e, o aéreo, R$ 716.



Destinos têm preços até 41% menores

Levantamento do buscador de passagens aéreas e hospedagem momondo mostra destinos que ficaram até 41% mais baratos neste ano, em comparação com 2019, para viajar na Páscoa, celebrada em 21 de abril. Isso mesmo em cenário de dólar mais alto, haja vista que a cotação hoje gira em torno de R$ 3,90, enquanto que, no feriado do ano passado, R$ 3,30. É preciso destacar que a Semana Santa foi celebrada em 1º de abril em 2018, ou seja, a data é diferente, e os valores normalmente oscilam conforme a lei da oferta e da procura.

Considerando os valores de passagem aérea, o destino que apresentou a maior queda foi Petrolina (Pernambuco), com redução de 41%, ao apresentar valor médio de R$ 678 para o feriado. Na sequência, aparece Chapecó (Santa Catarina), com custo de R$ 647, diminuição de 32% ante a Páscoa de 2018.

A lista apresenta também cidades mais conhecidas, como Fortaleza (Ceará), que aparece na quarta colocação do ranking. O preço médio de R$ 675 representa retração de 20% em relação ao praticado no mesmo período do ano passado.

Quem está pensando em ir para o Exterior também pode se beneficiar. Passagem para Buenos Aires (Argentina) gira em torno de R$ 1.264, cifra 14% inferior à praticada um ano atrás. Aéreo para a vizinha Santiago (Chile) recuou 10%, para R$ 1.061.

“O feriado representa uma oportunidade para os viajantes que desejam prolongar a sua visita a um destino, mas o aumento da demanda também pode significar alta de preço. Por isso, é útil pesquisar diferentes destinos para descobrir oportunidades, assim como criar alertas de preços e receber notificações diretamente no celular.”, afirma Alexandre Massei, gerente geral da momondo na América Latina.

HOSPEDAGEM - O buscador também pesquisou os destinos que tiveram maior queda no valor das diárias de hotéis em relação à Páscoa do ano passado.

Entre eles, destacam-se Trancoso (Bahia), com diárias até 60% mais baratas, na média, R$ 213; e a paradisíaca ilha colombiana de San Andrés, com preços de diárias até 47% mais em conta do que os registrados no ano passado, aos R$ 256.

O valor da hospedagem que apresentou a maior redução, de 68%, foi em Rio Quente (Goiás), onde as águas quentes atraem turistas o ano todo, especialmente os que têm crianças, e o custo médio da diária recuou para R$ 411.



Dicas para economizar na Semana Santa

Embora em feriados a demanda cresça bastante e, por isso, os preços tendam a acompanhar o aumento da procura, é possível lançar mão de algumas dicas para gastar menos na viagem.

Eduardo Fleury, líder de operações do Kayak no Brasil, orienta àqueles que pretendem viajar na Páscoa e ainda não compraram passagem, a fazê-lo o quanto antes. “Deixar para viajar na sexta-feira de manhã em vez de na quinta à noite é uma opção para se economizar, já que há menos demanda por passagens e, portanto, há passagens mais baratas, além de contabilizar uma diária a menos para pagar.”

Apesar do ranking da Kayak, Fleury destaca que o site de buscas identificou os dez destinos mais procurados para o feriado e, desses, Salvador, Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Fortaleza (Ceará), Florianópolis (Santa Catarina) e Recife (Pernambuco) não constam no top 10 dos mais acessíveis para a data.

“Porto Alegre, que tem muitas opções de passeios de outono, aparece em destaque entre os quatro mais buscados, superando Fortaleza, que esteve no top 3 da maior parte dos rankings recentes”, completa, ao citar que muita gente aproveita para ir a Gramado, a cerca de duas horas de carro de Porto Alegre.

Fleury lembra que, se o viajante quiser, pode ativar o alerta de preços da ferramenta, que envia avisos sobre as oscilações de preços de passagens e informa usuários sobre a melhor data para comprá-las – neste caso, quando os preços estão mais baixos.