Secretário promete câmeras em escola andreense furtada

Lorena S. Ávila

Especial para o Diário



04/04/2019 | 07:00



Pais de alunos da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Vereador Manoel de Oliveira, no Jardim das Maravilhas, em Santo André, realizaram protesto, por volta das 13h de ontem, em frente à instituição de ensino contra a precariedade da infraestrutura do prédio e a falta de segurança. Nos últimos nove meses, o local foi alvo de furtos durante a madrugada por cinco vezes, sendo a última delas no fim de semana – criminosos levaram torneiras, fios de cobre e panelas.

Conforme os pais, além da questão da segurança, o forro do prédio apresenta rachaduras e as prateleiras de concreto utilizadas para guardar o material escolar também estão caindo, oferecendo risco aos alunos. “A gente tem de cobrar e fiscalizar” considera Renan Lopes, produtor de eventos que tem duas filhas e dois sobrinhos matriculados na instituição.

A Prefeitura de Santo André foi acionada sobre a organização dos pais e rapidamente convocou reunião com eles no próprio local. O secretário de Segurança do município, Edson Sardano, foi designado para conversa com os manifestantes.

Em entrevista ao Diário, o secretário garantiu que todas as demandas serão atendidas em curto e médio prazos, mas as reformas podem levar mais de um ano. “Vamos reforçar a ronda da GCM (Guarda Civil Municipal) e cuidar dos detalhes como a poda da jaqueira no parquinho, além de reparos simples de alvenaria. Vamos melhorar os pontos vulneráveis e instalar câmeras de segurança em, no máximo, dois meses”, promete.

Familiares que têm crianças matriculadas na escola também cobraram a presença da secretária da Educação, Dinah Zekcer, que, segundo a Prefeitura, acompanha o caso, mas não pôde comparecer por conflito de agenda. Os pais e responsáveis planejam novo protesto que ainda não tem data marcada caso as medidas não sejam cumpridas pela administração.