Deputado democrata solicita formalmente declarações de imposto de renda de Trump

03/04/2019 | 19:58



O presidente do Comitê de Meios e Recursos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o democrata Richard Neal (Massachusetts), solicitou formalmente as declarações de imposto de renda do presidente americano, Donald Trump, nesta quarta-feira. O pedido de Neal foi feito ao comissário da Receita Federal, Charles Rettig, por meio de uma carta divulgada nas redes sociais pelo deputado democrata.

No documento, Neal dá o prazo de uma semana, ou seja, até 10 de abril, para que Rettig entregue os documentos de Trump. O democrata busca por seis anos de declarações de impostos do presidente e alguns de seus retornos comerciais. Ele invocou uma lei federal que permite a ele, como presidente da comissão de Meios e Recursos, solicitar e obter informações tributárias de qualquer pessoa.

Falando a repórteres na noite desta quarta-feira, Trump disse não estar inclinado a atender a demanda de Neal.