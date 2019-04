Guedes: 'Por que vocês não botaram imposto sobre dividendos?'

03/04/2019 | 19:23



Um novo bate-boca tomou conta da audiência pública sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Guedes explodiu depois que os parlamentares da oposição se intrometeram na sua resposta sobre a idade que as empregadas domésticas se aposentam numa resposta à pergunta do deputado Alessandro Molon (PSB-RJ).

Com fúria, o ministro questionou os parlamentares da oposição: "Por que vocês não botaram imposto sobre dividendos, por que deram dinheiro para a JBS", disse o ministro em tom elevado. Se voltando para os parlamentares, Guedes disse que "nós estamos há três meses e vocês tiveram 18 anos e não tiveram coragem de mudar".

Houve reação dos deputados atacados por Guedes, que começaram a gritar. O presidente da CCJ, Felipe Franscischini (PSL-PR), pediu ordem e ameaçou acabar com a audiência. "Vamos respeitar o procedimento", apelou o deputado.

Diante da gritaria, Guedes reagiu dizendo que ouviu as perguntas calado e que agora era sua vez de falar. "A Casa não está me respeitando. A Casa não me dá dinheiro de falar."

Guedes foi em frente com as críticas e disse que era fake news a informação de que no Chile havia muitos suicídios por conta da Previdência Social.