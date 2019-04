03/04/2019 | 19:08



Crítica da proposta do governo para o benefício assistencial a idosos de baixa renda, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) questionou o ministro da Economia, Paulo Guedes, se ele poderia viver com o valor defendido no texto. "O senhor conseguiria viver um mês, apenas um mês, de sua vida com R$ 400?", indagou.

A proposta do governo para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) prevê o pagamento de R$ 400 mensais a partir dos 60 anos e de um salário mínimo a partir dos 70 anos.