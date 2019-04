03/04/2019 | 19:11



Os Backstreet Boys já estão prontos para dar início a mais uma turnê mundial! Desta vez, os cantores começarão pela América do Norte e terão uma companhia muito especial nos shows. Isso porque Baylee Littrell, filho de Brian Littrell, abrirá a turnê do grupo que começará na próxima quarta-feira, dia 10!

Estou tão feliz em anunciar que me juntarei na estrada com os Backstreet Boys para a #DNAWorldTour América do Norte! Tenham certeza de que terão seus ingressos em breve, e não esqueçam de chegar ao local do show cedo, escreveu Baylee.

O garoto, de apenas 16 anos de idade, já está seguindo a mesma carreira do pai.