Água Santa goleia Taubaté e encaminha vaga às semi

03/04/2019 | 18:40



O Água Santa está praticamente classificado para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. Na noite desta quarta-feira, 3, o time visitou o Taubaté, no Estádio Joaquim de Morais Filho, pela ida das quartas de final, e venceu por 5 a 0, em grande atuação do artilheiro Alvinho, que deixou sua marca três vezes. Sábado, às 15h, as equipes se reencontram no Estádio do Inamar, em duelo que será basicamente protocolar - apenas um desastre tira o Netuno da próxima fase.

Com os três gols, Alvinho chegou a dez na competição, líder isolado no ranking de goleadores da Série A-2 e dois à frente do colega de time Dada, que não esteve entre os titulares no confronto desta quarta.

A construção do amplo triunfo no Vale do Paraíba ocorreu de maneira muito natural. Logo no primeiro minuto de partida, Alvinho recebeu de Luan Dias e abriu o placar. Aos 24, foi a vez de Celsinho servir o camisa 9 para ele bater cruzado: 2 a 0. Antes do intervalo, aos 48, Everton aumentou a contagem.

O Taubaté partiu em busca de diminuir o prejuízo na segunda etapa, mas acabou sofrendo outros dois gols. Aos 12, Bruno Recife serviu Alvinho, que fez o quarto. E aos 34, Celsinho passou para Rodrigo Sam, sem goleiro, empurrar às redes e definir a partida.