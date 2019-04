03/04/2019 | 18:11



Mesmo com pouco tempo de vida, Zoe Nagle já está se preocupando com a saúde! A pequena passou a tarde desta quarta-feira, dia 3, fazendo fisioterapia e o papai, Duda Nagle, compartilhou o momento com os seguidores nos Stories.

No vídeo, em que a filha de Sabrina Sato aparece em cima de uma bola de pilates, o ator brincou ao escrever em inglês:

Sem dor, sem ganho.