Maria Beatriz Vaccari



16/05/2019 | 10:18

Em 2016, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo inaugurou dois hotéis de luxo em parceria com a rede Pestana. Eles ficam em Portugal, nas cidades de Lisboa e Funchal, capital da Ilha da Madeira, terra-natal do craque da Juventus.

Os hotéis, batizados de Pestana CR7 Lisboa e Pestana CR7 Funchal, são perfeitos para fãs de futebol, que podem observar camisas autografadas e uma série de recordações pessoais do atleta português. A unidade da Ilha da Madeira ainda conta com um museu, que reúne alguns dos principais troféus que Cristiano Ronaldo conquistou ao longo de sua carreira, incluindo a bola de ouro e os prêmios do Real Madrid.

A previsão é de que o jogador inaugure mais quatro hotéis CR7 Pestana ao longo dos próximos anos. As cidades escolhidas foram Madri (Espanha), Marrakesh (Marrocos), Nova York (Estados Unidos) e Paris (França).

Por dentro dos hotéis de luxo de Cristiano Ronaldo

